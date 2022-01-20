رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع «سهم - 1» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى مراحل مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين "سهم - 1" لإحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية.





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