عاجل- الصحة تصدر بيانا بشأن تلقى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - ناشد وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، المواطنين بضرورة تلقى لقاحات فيروس كورونا حيث تساهم فى حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدا مأمونية كافة اللقاحات المتواجدة فى مصر وحصولها على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التعليم العالى، لمتابعة سير عملية تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأكد الوزير توافر كافة أنواع اللقاحات، حيث بلغ إجمالى عدد جرعات لقاحات فيروس كورونا التى وصلت مصر حتى الأن 132 مليونا و105 آلاف و180 جرعة، متضمنة اللقاحات تامة الصنع والمواد الخام المعدة للتصنيع بخطوط إنتاج الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، لافتا إلى أن عدد الجرعات التى تم استهلاكها سواء جرعة أولى أو ثانية أو تنشيطية بلغ 61 مليونا و362 ألفا و576 جرعة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه بضرورة التيسير على المواطنين فى إجراءات تلقى اللقاح، وذلك وفقا لتوصيات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بما يساهم فى رفع المناعة المجتمعية وحماية المواطنين، ضمن إجراءات التصدى للجائحة، لافتا إلى أن إجمالى عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المتاحة حاليا يبلغ 70 مليون و742 ألفا و604 جرعات.

وأشار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير وجه بإطلاق قوافل طبية فى مراكز تلقى اللقاحات التى تشهد إقبالا من المواطنين، مشيرا إلى توافر نقاط التطعيم فى محطات المترو والقطارات والأسواق التجارية، لافتا إلى أن الفرق الطبية تقوم بتسجيل بيانات المواطنين المترددين على تلك النقاط، وتشمل البيانات الاسم والرقم القومى ورقم التليفون، ثم يتم التطعيم على الفور، كما ذكر أنه يتم إرسال رسائل للمواطنين على الهواتف فور التسجيل، والتى تحمل كود التسجيل نظرا لأهميته فى إثبات التطعيم داخل مصر أو خارجها.

وذكر "عبدالغفار" أن الوزير أشاد بتكاتف كافة مؤسسات الدولة خلال التصدى للجائحة، والذى كان له دور كبير فى التعامل مع جائحة فيروس كورونا منذ بدايتها، وصولا إلى منظومة التطعيمات بلقاحات كورونا والوصول إلى المواطنين من خلال نقاط التطعيم الثابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

شارك فى الاجتماع عن طريق الحضور أو "الفيديوكونفرانس" كل من الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب العلاجى، ووائل الساعى مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، والدكتور محمد شوقى وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، والدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والمهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فوزى السودة رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتور محمد زكى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ومحمد عبدالمقصود معاون وزير الصحة لشئون الأمانة العامة، والعميد سامى الهدهد رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة.