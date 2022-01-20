محور مسطرد.. طريق جديد نحو التنمية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ومحور مسطرد الجديد يبلغ طوله 16 كم ويربط منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائرى ومحور الفريق إبراهيم العرابى وطريق بلبيس الصحراوى. وجاءت توجيهات القيادة السياسية بإنشائه حتى يحدث انفراجة كبيرة للمرور ويسهل عملية التنقل بين مناطق عين شمس والمرج ومسطرد والأميرية.

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