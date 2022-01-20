بث مباشر.. مؤتمر صحفى للرئيس السيسى ونظيره الكورى الجنوبى

جدة - نرمين السيد - يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، مؤتمرا صحفيا بقصر الاتحادية، مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن.



جدة - نرمين السيد - يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، مؤتمرا صحفيا بقصر الاتحادية، مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن. وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الكورى الجنوبى مون جيه إن، اليوم الخميس، التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بقصر الاتحادية.

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