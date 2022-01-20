الرؤى والخطوات.. «التنظيم والإدارة» ينظم ورشة عمل عن الإصلاح الإدارى بمصر

جدة - نرمين السيد - نظم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ ورشة عمل للإعلاميين والصحفيين بعنوان:" االإصلاح الإدارى فى مصر.. الرؤى والخطوات"، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 22 يناير الجارى، وذلك بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.





وضمت جلسات الورشة، التناول الإعلامى للبيانات الصادرة عن الجهاز، ومشروعات التحول الرقمى فى الجهاز، بالإضافة إلى ميكنة إجراءات العمل، ومنظومة التواصل المؤسسى الرقمى، وتحديث الهيكل التنظيمى للجهاز، إلى جانب فلسفة تعديل قانون الجهاز.

وتناولت جلسة مشروعات التحول الرقمى فى الجهاز، بوابة الوظائف الحكومية التى أطلق الجهاز النسخة المطورة منها https://jobs.caoa.gov.eg/، فى أول يوليو 2021، لتختص بنشر إعلانات الوظائف فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وذلك فى إطار الالتزام بالقواعد القانونية الحاكمة والمنظمة لشغل الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، وإعمالا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وفى إطار معاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الاطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة وكذلك مواعيد الامتحانات الالكترونية والشفوية.

كما تناولت الجلسة منظومة مركز تقييم القدرات والمسابقات والذى أنشأه الجهاز بغرض إيجاد منظومة تقييم الكترونية متكاملة مؤمنة بمنأى عن التدخل البشرى، وذلك لضمان نزاهة وشفافية عمليات التقييم والتوظيف، وتستخدم أيضا فى تحديد الاحتياجات التدريبية، وتحتوى المنظومة على عدة معايير رئيسية منها (الجدارات السلوكية - اللغات - الحاسب الآلى- المعرفة العامة - مهارات التخصص)، كما تم تدعيم تلك المنظومة بقاعات امتحانات مجهزة ومتطورة وإعداد بنوك أسئلة فى المجلات المختلفة.

وتطرقت الجلسة إلى مشروع الذاكرة المؤسسية الذى ينفذه الجهاز الذى ينفذه الجهاز، بهدف تحويل جميع ملفات الجهاز سواء الأرشيفية أو الحالية إلى نسخ إلكترونية تمهيدا لميكنة العمل وإلغاء التعامل الورقى داخل الجهاز، وذلك فى إطار استعداد الجهاز للانتقال إلى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، مدعوما بدورة عمل مستندية رقمية بدلا من الورقية والاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية الهائلة بالمقر الجديد، وتأتى كل تلك الجهود فى إطار تفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 501 لسنة 2017 الخاص بالتحول الرقمى.

وتناولت الجلسة أيضا التطبيقات الإلكترونية التى أنشأها الجهاز كتطبيق تسجيل المنتدبين الراغبين فى النقل للوحدات المنتدبين إليها، وتطبيق الاستعلام عن رغبات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بشأن حصولهم على وحدة سكنية أو بدل انتقال، وكذا تطبيق الاستعلام عن الأحقية فى الترقية.