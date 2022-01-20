وزيرة البيئة تلتقى رئيس البورصة المصرية لإستعراض مساهمات البورصة فى التصدى لآثار...

وزيرة البيئة : نثمن دور البورصة المصرية وسعيها لوضع حلول مبتكرة لمواجهة التغيرات المناخ

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً مع الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية لعرض دور البورصة فى المساهمة فى مواجهة قضية التغيرات المناخية ، خاصة فى ظل إستعدادت مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ وذلك بحضور وفد من قيادات ومسئولى البورصة المصرية.

وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الإجتماع عن سعادتها بإهتمام كافة الجهات بالدولة بموضوع التغيرات المناخية بل وسعيهم تجاه تبنى أنشطة ومشروعات تتماشى مع التوجه الدولى نحو الأقتصاد الأخضر والمستدام ، مشيرةً إلى أن فكرة انشاء منصة لتسويق مفوضات الكربون فى مجملها فكرة جيدة سيتم دراستها وعمل مقترح بها يتم عرضه على المجلس الوطنى للتغيرات المناخية لإبداء الرأى فى إمكانية التنفيذ والبدء فى هذه المنصة .

وأشارت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى أهمية تنامى وعى الشركات والجهات على مستوى العالم بضرورة الحفاظ على البيئة والعمل على التخفيف من الإنبعاثات الكربونيه لمواجهة التغيرات المناخية التى باتت تأثيراتها جلية أمام أعين الجميع ،مما يتطلب تضافر الجميع لمواجهة تلك المشكلة التى يتعرض لها العالم بأثره سواء دول متقدمة أو نامية فالكل أصبح أمام المسئولية والخطر يداهم الجميع.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد فريد على تطلع البورصة إلى تنفيذ عدد من الأدوار والمسئوليات للمساهمة فى مواجهة التغيرات المناخية، خاصة فى ظل إحتياج كافة الدول إلى إيجاد حلول و طرق لتمويل المشروعات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية ، حيث أستعرض رغبته فى تنفيذ منصة يمكن من خلالها تسويق خفوضات الكربون الناتجة من تنفيذ مشروعات تحت اليات اسواق الكربون التى تمت الموافقة عليها تحت مظلة اتفاقية باريس.