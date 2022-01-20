الصحة: استهلاك 61 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن وما زال يتوفر 70 مليونا

ناشد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، المواطنين بضرورة تلقي لقاحات فيروس كورونا حيث تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدًا في ذلك الصدد مأمونية كافة اللقاحات المتواجدة في مصر وحصولها على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور خالد عبدالغفار، لمتابعة سير عملية تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأكد الوزير توافر كافة أنواع اللقاحات، حيث بلغ إجمالي عدد جرعات لقاحات فيروس كورونا التي وصلت مصر حتى الآن 132 مليونًا و105 آلاف و180 جرعة، متضمنة اللقاحات تامة الصنع والمواد الخام المعدة للتصنيع بخطوط إنتاج الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، لافتًا إلى أن عدد الجرعات التي تم استهلاكها سواء جرعة أولى أو ثانية أو تنشيطية بلغ 61 مليونًا و 362 ألفًا و576 جرعة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه بضرورة التيسير على المواطنين في إجراءات تلقي اللقاح، وذلك وفقًا لتوصيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بما يساهم في رفع المناعة المجتمعية وحماية المواطنين، ضمن إجراءات التصدي للجائحة، لافتًا إلى أن إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المتاحة حاليا يبلغ 70 مليونا و742 ألفًا و 604 جرعات.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير وجه بإطلاق قوافل طبية في مراكز تلقي اللقاحات التي تشهد إقبالًا من المواطنين، كما أشار إلى توافر نقاط التطعيم في محطات المترو والقطارات والأسواق التجارية، لافتًا إلى أن الفرق الطبية تقوم بتسجيل بيانات المواطنين المترددين على تلك النقاط، وتشمل البيانات الاسم والرقم القومي ورقم التليفون، ثم يتم التطعيم على الفور، كما ذكر أنه يتم إرسال رسائل للمواطنين على الهواتف فور التسجيل، والتي تحمل كود التسجيل نظرا لأهميته في إثبات التطعيم داخل مصر أو خارجها.

وذكر "عبدالغفار" أن الوزير أشاد بتكاتف كافة مؤسسات الدولة خلال التصدي للجائحة، والذي كان له دور كبير في التعامل مع جائحة فيروس كورونا منذ بدايتها، وصولًا إلى منظومة التطعيمات بلقاحات كورونا والوصول إلى المواطنين من خلال نقاط التطعيم الثابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

شارك في الاجتماع عن طريق الحضور أو "الفيديوكونفرانس" كل من الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب العلاجي، واللواء وائل الساعي مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، والدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، والدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والمهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فوزي السودة رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد زكي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والأستاذ محمد عبدالمقصود معاون وزير الصحة لشئون الأمانة العامة، والعميد سامي الهدهد رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة.