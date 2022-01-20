الرئيس السيسي: مصر تتطلع لإحداث طفرة تنموية على غرار تجربة كوريا الجنوبية

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن تطلع مصر لإحداث طفرة تنموية ضخمة في الأجل القريب على غرار التجربة الكورية الناجحة. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الكوري الجنوبى مون جيه ان بقصر الاتحادية، أقدر الزخم الذى يشهده التعاون الثنائي لدعم الجهود المصرية الكورية ، مشيرا إلى توافق الرؤي خلال المباحثات على أهمية مواصلة آلية التشاور مع كوريا الجنوبية.

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