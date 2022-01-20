«جذور عميقة وتوجهات حكيمة»..قوة العلاقات المصرية الإماراتية تتجلى في زيارة المستشار حنفي جبالي

/673742/جذور-عميقة-وتوجهات-حكيمةقوة-العلاقات-المصرية-الإماراتية-تتجلى-في-زيارة-المستشار-حنفي-جبالي

وصلت قوة ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية، إلى درجات مشهودة وتاريخية، حيث خصوصية كبرى في العلاقات بين البلدين الشقيقين، عكستها وقائع زيارة التقى خلالها المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أمس الثلاثاء، بصقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

ويرصد دوت الخليج في تقريره التالي حجم التآخي وثراء العلاقات السياسية والاستراتيجية والبرلمانية بين القاهرة وأبو ظبي، بما يعكس الثقل الإقليمي الكبير للدولتين، ومحطات التعاون الوثيق بين قياداتهما السياسية، وأثر ذلك على أمن المنطقة العربية والخليج.

تقدير متبادل

أظهر قادة برلمانات ومجالس اتحاد مصر والإمارات، حالة من التقدير المتبادل الراسخ والمبني على علاقات وطيدة وأخوية شديدة الثراء بين الجانبين، حيث أعرب بوضوح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن اعتزازه بهذه الزيارة، والتي تُعبر عن عمق ورسوخ العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وأعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي عن تطلعه لدفع العلاقات البرلمانية الثنائية والتنسيق بين المجلسين في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

ليجد أنه في المقابل يعرب صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي عن تقديره لتلك الزيارة، والتي تُعبر بشكل راسخ عن عمق وتاريخية العلاقات بين البلدين الشقيقين، في كافة المجالات، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين المجلسين، بما يضمن التنسيق بينهما وتبادل الآراء تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

علاقات استراتيجية

شهدت العلاقات المصرية والإماراتية حالة من التطور والتنامي المستمر في المجالات البرلمانية كما شاهدنا من الزيارة المثمرة للمستشار دكتور حنفي جبالي، وأيضا العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها، التي حازت صعودا متواترا في معدل التبادل التجاري، وزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاقتصادية المصرية المختلفة.

يحرص المسئولون في القاهرة وأبو ظبي على الزيارات المتبادلة، فقد جمع بين الزعيمين عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أكثر من 25 لقاء، وذلك في الفترة من 2014 حتى يوليو 2021.

المعدلات القوية في اللقاءات المشتركة تعكس عمق واستثنائية العلاقات المصرية الإماراتية التي تمتد جذورها إلى الراحل العظيم الأب المؤسس الشيخ زايد آل نهيان، لتزداد عمقًا ورسوخًا في عهد الرئيس السيسي وسمو الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات وولي عهده الشيخ محمد بن زايد؛ لتصبح النموذج الأبرز للعلاقات العربية ــ العربية القادرة على مواجهة جميع التحديات في مختلف المجالات.

محطات التآخي

شهدت العلاقات المصرية الإماراتية انطلاقا من زيارة رئيس المؤسسة التشريعية الأعرق في مصر، المستشار دكتور حنفي جبالي، العديد من محطات التألق ومنحتيات الصعود الواضحة، وذلك منذ العام 2017، حينما قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة للإمارات، التقى خلالها مع قيادات الإمارات. بحث الجانبان العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

العام 2018 قام فيه وفداً برلمانيا بزيارة للإمارات، استقبله خلالها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي، كما التقى الوفد بالشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، واتفق الجانبان على أهمية أمن واستقرار البحر الأحمر لمصر وبالأخص الوضع الأمني لمضيق باب المندب.

العام 2019 قام فيه د. أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي بزيارة لمصر استقبله خلالها سامح شكري وزير الخارجية. بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادلا الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

العام 2020، استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد حيث استطاعت مصر الحصول على أولى شحنات اللقاح الصيني من شركة (سينوفارم) الصينية بدعم من شركة G 42 الإماراتية للرعاية الصحية بحضور السفير الصيني لدى مصر (لياو لي تشانغ) والسفيرة مريم الكعبي القائم بأعمال السفير الإماراتي لدى مصر. العام 2021 قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى تهنئة لدولة الامارات على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى قال فيها: يسعدني أن أتقدم، باسمي وباسم شعب مصر، بالتهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، شعبا وقيادة، بمناسبة العيد الوطني الخمسين.

في العام ذاته قام وزير الخارجية سامح شكري بزيارة للامارات للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية عشر لمنتدى "صير بني ياس" السنوي، والذي تُنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية، وذلك تحت رعاية وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

العام 2022 أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً هاتفيًا مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، وذلك للاطمئنان حول ما تردد عن انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية ووقوع حريق قرب مطار أبوظبي الدولي، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين.

تأكيدات رئاسية

أجمع الخبراء والمراقبون على أننا بصدد حالة من التطور المتنامي في مسار العلاقات الإماراتية المصرية، والتوافق في الرؤى بين قيادتي الدولتين إزاء مجمل القضايا الإقليمية والدولية، والتعاون المستمر فيما بينهما من أجل التصدي للمخاطر التي قد تعكر صفو الأمن القومي العربي أن الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما وتترسخ يومًا بعد الآخر في مختلف المجالات تمثل رصيداً للأمة العربية بأكملها وتعزز من قدرتها ومناعتها في مواجهة التحديات، وهو الدور الذي تستطيع فعله ببراعه مصر والإمارات.