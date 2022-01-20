/673744/ظهور-شبح-يتجول-في-السينما-بعد-عرض-فيلم-scream-5-الجمهور-خالف-كل-التوقعات

حقق الجز الخامس من سلسلة أفلام الرعب الأمريكية سكريم scream، نجاحًا كبيرًا على المستويين الفني والجماهيري، وأرتفعت إيراداته خلال الأيام القليلة الماضية، منذ نزوله السنيمات، وتوالت ردود الأفعال عليه في الولايات المتحدة الأمريكية والبلاد العربية، وفيما يلي نستعرض لكم بعض ردود أفعال رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

دوت الخليج يرصد ردود الأفعال على فيلم scream 5

ردود الأفعال على فيلم Scream 5

تم طرح فيلم Scream 5 في السنيمات بالولايات المتحدة الأمريكية يوم 12 يناير الجاري، وبعدها نزل الفيلم في دور العرض العربية أيضًا، وتوالت بعدها ردود أفعال الناس على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، ومن خلال موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وجميع التعليقات جائت إجابية جدًا لصالح الفيلم، وهو ضمن سلسلة أفلام رعب تحمل اسم Screamبمعنى صرخة، ومن ضمن هذه التعليقات:" فيلم Scream خالف كل التوقعات و قد يصبح أحد أنجح أفلام 2022 ..الفيلم نجح نقديًا وجماهيريًا ويحقق أرباح ممتازة في صالات السينما".

وكتب مستخدم آخر أنه فيلم جميل ومصنوع بحرفية عالية، وقال:" من الجميل انك من الصعب تحديد هوية المجرم وهذا ما يميز السلسلة بصعوبة معرفة من هو المجرم".

فيلم الصرخة من قصة حقيقية

كتب أحد مستخدمي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن قصة فيلم سكريم "الصرخة"، مأخوذة في الأصل من قصة مجرم حقيقي، يحمل أسم داني رولينغ، هاجم سكن جامعي به عدد قليل من الطلبة المقيمين به وقام بقتلهم، وقال في إعترافاته أن به شيطان هو الذي يتحكم به ويجعله يرتكب هذه الجرائم، وقال صاحب هذه التغريدة:"القناع مستلهم ايضاً من رسومات داني".

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أحداث فيلم Scream 5

تتعلق أحداث الجزء الخامس من سلسلة أقلام الرعب سكريم، بأحداث باقي الأجزاء السابقة، حيث تدور أحداث الفيلم بعد مرور خمس وعشرين عاماً على سلسلة من حوادث القتل الوحشية التي هزت مدينة وودسبرو الهادئة، ويظهر قاتل جديد يستخدم قناع وجه الشبح، ويبدأ في استهداف مجموعة من المراهقين ليعيد إلى الحياة أسرار من ماضي المدينة الدموي، الفيلم من تأليف الكاتب جايمس فاندربيلت، وإنتاج شركات باراماونت بيكتشرز، وسباي جلاس ميديا جروب، بروجكت إكس إنترتاينمنت، وراديو سايلانس.