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توقيت مسابقة تعينات وزارة التربية والتعليم 2022 ، الآلاف من المواطنين خريجي كليات التربية وتخصصات آداب، يبحثون بكثرة على مواعيد التقديم فى تعيينات وزارة التربية والتعليم بشأن الـ 30 ألف معلم التى سبق الإعلان عنها فى وقت لاحق فى منشور رسمي من السيد رئيس الجمهورية.

دوت الخليج

توقيت مسابقة تعينات وزارة التربية والتعليم 2022

دوت الخليج، تتضاعف عمليات البحث خلال الفترة الحالية على توقيت مسابقة تعيينات وزارة التربية والتعليم 2022، ونرصد التفاصيل فى الموضوع التالي:-

وتوقيت مسابقة تعيينات وزارة التربية والتعليم 2022، أمر مهم للغاية بالنسبة لخريجي كليات التربية ولجميع التخصصات وهو ما سيتم الاتفاق عليه بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والتنظيم والإدارة.

تعيينات وزارة التربية والتعليم

وفى التفاصيل التى سبق أن وضحها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي فيما يتعلق بتوقيت مسابقة تعيينات وزارة التربية والتعليم 2022، قد وضح أنه من المقرر أن يتم تحديد المواصفات والتخصصات الخاصة بالمتقدمين بعد تحديد الشروط المطلوبة للقبول.

مسابقة الـ 30 ألف معلم

وفى حديث سابق له، فقد أشار عضو اللجنة التى صاغت وأعدت اللائحة التنفيذية أن مسابقة التعيين ستتم وفقًا لكادر المعلم الخاصة برقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته لسنه 2021.

وخلال الفترة المقبلة سيطلع موقع دوت الخليج، كافة المواطنين بالتفاصيل الخاصة بتوقيت مسابقة تعيينات وزارة التربية والتعليم 2022، وتقديم كافة الأجوبة الخاصة بتوقيت التقديم والأوراق المطلوبة وفقًا لما سيتم إعلانه من قبل وزارة التربية والتعليم.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سبق أن أصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين 30 ألف معلم اتساقًا مع إرادة الدولة فى تطوير وتحسين منظومة التعليم فى مصر.

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وتحرص وزارة التربية والتعليم على الارتقاء بالمنظومة التعليمية من خلال ضخ المزيد من المعلمين لاستكمال قائمة المعلمين فى المدراس التعليمية بجمهورية مصر العربية.