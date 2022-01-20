/673749/الصحة-61-مليون-جرعة-إجمالي-ما-استهلكته-مصر-من-لقاحات-كورونا-حتى-الآن

طالب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بضرورة التزام المواطنين بتلقي لقاحات فيروس كورونا من أجل حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات بفيروس كورونا ومتحوراته، مشددا على أن كافة اللقاحات المتواجدة في مصر آمنة وحصلت على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، لمتابعة سير عملية تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

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عبد الغفار شدد على توافر كافة أنواع اللقاحات، موضحا أنه قد بلغ إجمالي عدد جرعات لقاحات فيروس كورونا التي وصلت مصر حتى الآن 132 مليونًا و105 آلاف و180 جرعة، متضمنة اللقاحات تامة الصنع والمواد الخام المعدة للتصنيع بخطوط إنتاج الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، لافتًا إلى أن عدد الجرعات التي تم استهلاكها سواء جرعة أولى أو ثانية أو تنشيطية بلغ 61 مليونًا و 362 ألفًا و576 جرعة.

التيسير على المواطنين في إجراءات تلقي اللقاح

من جانبه أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عبد الغفار وجه بضرورة التيسير على المواطنين في إجراءات تلقي اللقاح، وفقًا لتوصيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بما يساهم في رفع المناعة المجتمعية وحماية المواطنين، ضمن إجراءات التصدي للجائحة، لافتًا إلى أن إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المتاحة حاليا يبلغ 70 مليونا و742 ألفًا و 604 جرعات، كما وجه الوزير بإطلاق قوافل طبية في مراكز تلقي اللقاحات التي تشهد إقبالًا من المواطنين، موضحا توافر نقاط التطعيم في محطات المترو والقطارات والأسواق التجارية، كما أكد أن الفرق الطبية تقوم بتسجيل بيانات المواطنين المترددين على تلك النقاط، وتشمل البيانات الاسم والرقم القومي ورقم التليفون، ثم يتم التطعيم على الفور، كما ذكر أنه يتم إرسال رسائل للمواطنين على الهواتف فور التسجيل، والتي تحمل كود التسجيل نظرا لأهميته في إثبات التطعيم داخل مصر أو خارجها.