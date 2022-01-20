وكيل أعمال محمد صلاح يثير الجدل.. «صور»

أثار رامي عباس وكيل اعمال محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصرالجدل، وذلك بعد نشرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمع بينه وبين قائد الفراعنة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر رامي عباس عبر حسابة الشخصي”تويتر ”تغريدة جديدة وغامضة دون تعليق على الصورة، حيث أثارت جدل كبير عبر رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

حصل محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي على المركز الثالث في جائزة أفضل لاعب في العالم 2021، والتي إقيمة يوم الإثنين الماضي.

وجاء محمد صلاح في المركز الثالث في قائمة الأفضل في العالم وحصل على 39 نقطة بفارق 9 نقاط عن المتصدر روبرت ليفاندوفسكي صاحب الـ 48.

ونال محمد صلاح ثقة عدد كبير من قادة منتخبات العالم في جائزة الأفضل في العالم ليتواجد في المركز الأول على حساب كبار اللاعبين على مستوى العالم.

وفيما يلي قادة المنتخبات التي قامت بالتصويت لـ محمد صلاح كأفضل لاعب في العالم:

فلسطين

الإمارات

تونس

قطر

سويسرا

هولندا

غانا

الأردن

سوريا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تشكيل أفضل فريق من الرجال لعام 2021.

ويقام حفل الاتحاد الدولي لاخيتار الأفضل في عام 2021، وكان أرسين فينجر أسطورة التدريب قد أعلن عن التشكيل.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

خط الدفاع: دافيد آلابا، روبن دياز، ليوناردو بونوتشي

خط الوسط: جورجينيو، نجولو كانتي، كيفين دي بروين، كريتسيانو رونالدو

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، روبرت ليفاندوفسكي، ليونيل ميسي

نجح الدولي الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي، التتويج بجائزة أفضل مدير فني في عام 2021، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

تواجد الألماني توماس توخيل، بجانب الإيطالي روبيرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب بلاده، والإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على رأس المرشحين لجائزة أفضل مدرب.

توماس توخيل

توج الدولي الألماني توماس توخيل، بجائزة أفضل مدرب في العالم 2021، بعد تقديم عام ولا أروع مع تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وبطولتي الكأس، والتتويج ببطولة دوري الأبطال.

توج الدولي السنغالي إدوارد ميندي، بجائزة أفضل حارس في العالم 2021، بعد تقديم عام ولا أروع مع تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وبطولتي الكأس، بجانب منتخب بلاده في تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.