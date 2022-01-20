/673751/السيسي-بحثت-مع-الرئيس-الكوري-تعزيز-العلاقات-الثنائية-خاصة-الاقتصادية-والتجارية

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إلى مصر، معبرا عن اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة التي تربطها بكوريا الجنوبية والشراكة القائمة بينهما، مثمنا التعاون الاقتصادي المتبادل والنماذج الناجحة التي تقدمها الاستثمارات الكورية في مصر، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي اليوم ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

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وأضاف الرئيس السيسي: يسعدني أن أرحب بكم، والوفد المرافق لكم اليوم ضيوفا أعزاء على مصر، خلال زيارتكم الرسمية والتي تأتي في إطار حرصنا المستمر على تبادل الرؤى والتباحث، حول سبل تطوير وتعميق أوجه التعاون الثنائي بين بلدينا الصديقين في مختلف المجالات فضلًا عن التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

مباحثات مثمرة وبناءة

وقال الرئيس: أجريت معه مباحثات مثمرة وبناءة عكست بوضوح إرادتنا السياسية المشتركة لتعزيز أطر التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية في مختلف المجالات وبما يسمح بالاستفادة المثلى من إمكانياتنا لخدمة مصالح البلدين، حيث استعرضنا سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في ضوء علاقات الصداقة التقليدية الوثيقة بين البلدين.

استقبال الرئيس الكوري بالاتحادية

الرئيس السيسي كان قد استقبل اليوم رئيس كوريا الجنوبية مون جيه بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية وعزفت الموسيقى السلامين الوطنيين لمصر وكوريا الجنوبية كما التقطت الصور التذكارية للرئيسين.

كان قد وصل مطار القاهرة الدولي، مساء أمس الأربعاء، رئيس كوريا الجنوبية مون جيه، فى زيارة هى الأولى لرئيس كورى جنوبى إلى مصر منذ نحو 16 عاما.

زيارة مون جيه إلى القاهرة، ستستمر حتى الجمعة، ضمن جولة له بالشرق الأوسط شملت الإمارات والسعودية.

السفير الكوري بالقاهرة، هونج جين ووك، أكد إن زيارة الرئيس الكوري مون جيه والتي تعد الأولى لرئيس كوري خلال 16 عاما، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الكوري لمصر هدفها متابعة المشروعات القائمة وأيضًا مناقشة المشروعات المستقبلية بين البلدين.

‏وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل زيارة الرئيس الكوري إلى مصر: العلاقات المصرية الكورية مستمرة حيث إن الشعبين بينهما تواصل مستمر، موضحا أن الإعلام له دور فى استمرار العلاقات المصرية الكورية.