رئيس كوريا الجنوبية لـ السيسى:مصر دولة مركزية  وتتمتع بمميزات تاريخية وجغرافية هامة

/673752/رئيس-كوريا-الجنوبية-لـ-السيسىمصر-دولة-مركزية -وتتمتع-بمميزات-تاريخية-وجغرافية-هامة

أكد رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن،:" أن مصر دولة مركزية وتتمتع بمميزات تاريخية وجغرافية هامة"، مشيرا إلى أن الشراكة الشاملة بين مصر وكوريا تتمتع بزخم تاريخى، مشيرا إلى أنه تطرق بمناقشاته ومباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز التبادل التجارى بين مصر وكوريا، وأيضا قضايا المناخ التى تعتبر أولوية على إهتمامات العالم.

يرصد دوت الخليج تفاصيل المؤتمر الصحفى بين رئيس كوريا الجنوبية والرئيس السيسى

اتفقنا خلال المباحثات على تعزيز التبادل التجارى بين مصر وكوريا

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، بقصر الاتحادية ، مون جيه إن، رئيس كوريا الجنوبية، حيث أُجريت مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامين الوطنيين، وتم استعراض حرس الشرف ووصل مطار القاهرة الدولي، مساء الأربعاء، رئيس كوريا الجنوبية مون جيه، فى زيارة هى الأولى لرئيس كورى جنوبى إلى مصر منذ نحو 16 عاما.

الشراكة الشاملة بين مصر وكوريا تتمنع بزخم تاريخى

‏تأتي زيارة مون جيه إلى القاهرة، التي ستستمر حتى الجمعة، ضمن جولة له بالشرق الأوسط شملت الإمارات والسعودية وقال السفير الكوري بالقاهرة، هونج جين ووك، إن زيارة الرئيس الكوري "مون جيه" تعد الأولى لرئيس كوري خلال 16 عاما، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الكوري لمصر هدفها متابعة المشروعات القائمة وأيضاً مناقشة المشروعات المستقبلية بين البلدين.