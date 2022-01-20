/673753/مجلس-الشيوخ-الفرنسي-يوافق-على-حظر-ارتداء-الحجاب-فى-البطولات-الرياضية

شهدت جلسة مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم الخميس، تصويت على على مقترح يطالب بحظر ارتداء الحجاب، وجاء المقترح تحت مسمي حظر ارتداء الرموز الدينية البارزة اثناء المشاركة فى المسابقات والأحداث الرياضية التى تنظمها الاتحادات الرياضية.

الهدف من مشروع القانون

وعن الهدف من مشروع القانون، أكد أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسى، انه يهدف فى الأساس الى حظر ارتداء الحجاب، اثناء البطولات الرياضية.

وعن سبب التقدم بهذ المقترح خصوصاً ان فرنسا لاتمنع ارتداء الحجاب، قالوا ان ارتداء الحجاب اثناء ممارسة الرياضة يعرض حياة الرياضيين للخطر.

اللجنة الأوليمبية تلتزم الصمت

وفى تصرف غريب أثار حفيظة المسلمين فى فرنسا وعدد من دول العالم، التزمت اللجنة الأوليمبية الدولية الصمت ولم تعلق على هذا القرار منذ طرحه.

الحكومة الفرنسية ترفض حظر ارتداء الحجاب

الأقتراح تم طرحه من اعضاء مجموعة "الجمهورية اليمنية"، بعدد أصوات 143 صوتاً، فيما اعترضت عليه الحكومة الفرنسية بأغلبية أصوات 160 صوتاً.

وعن الوضع القانوني فى مثل هذا الموقف، سيتم تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والشويخ الفرنسيين، للتوافق حول النص قبل نشره والعمل به، مما جعل البعض يقول ان المقترح قد يتم إلغاءه وعدم تمرير التعديل.

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يمنع النساء من ارتداء الحجاب

المقترح الذى صوت عليه مجلس الشيوخ الفرنسي، بحظر ارتداء الحجاب اثناء ممارسة الرياضة، ليس بجديد حيث ان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، يحظر ارتداء النساء للحجاب خلال البطولات الرسمية التى ينظمها.

مجموعة”حجابى” ترفض قرار منع الحجاب

وفى محاولات لعدم فرض الأمر الواقع، قرر عدد لاعبي كرة القدم النسائية، تكوين مجموعة يطلق عليها "حجابى" وقاموا بشن حملة لرفض هذ الحظر، مطالبين بأن يكون لجميع اللاعبات المسلمات الحق فى ارتداء الحجاب اذا رغبن فى ذلك، وقاموا بتقديم دعوي قضائية بمجلس الدولة الفرنسى وهو أعلى جهة قضائية إدارية فى فرنسا، مطالبين بالغاء قرار اتحاد الكرة الفرنسي بالغاء ارتداء الحجاب للاعبات المسلمات اثناء ممارسة الرياضة.