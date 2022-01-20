عاجل- رئيس كوريا الجنوبية: توسيع التعاون مع مصر باتفاقيات تجارة مشتركة

جدة - نرمين السيد - وأضاف مون جيه فى مؤتمر صحفى عقده اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه خلال مباحثات اليوم اتفقنا على توسيع التعاون من خلال اتفاقيات تجارة مشتركة، كما اتفقنا على توسيع التعاون فى مجال الطاقة والبنية التحتية المتجددة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، رئيس كوريا الجنوبية مون جيه، بقصر الاتحادية، فى مستهل زيارته الرسمية للقاهرة.

وأُجريت مراسم الاستقبال الرسمى لرئيس كوريا الجنوبية، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

ورحب رئيس كوريا الجنوبية بعدد من الوزراء وكبار مسؤولى الدولة، كما رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى بالوفد المرافق للرئيس مون جيه إن.