الثقافى البريطانى يجمع الشباب وممثل الأمم المتحدة لمؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا الحدث الذى يقام تحت عنوان "الطريق من COP26 إلى COP27: الخطوات القادمة" تمهيدا لاستضافة مصر مؤتمر المناخ COP27 فى نوفمبر المقبل فى شرم الشيخ وهو جزء من العمل الأوسع للمجلس الثقافى البريطانى بمصر حول المناخ حيث يعمل مع الشركاء لتوفير نهج شامل للتعاون والحوار والعمل فى مجال المناخ العالمى.

جاءت دعوة الشباب لمقابلة نايچل توبينج، ممثل الأمم المتحدة رفيع المستوى لمؤتمر المناخ الدولى COP 26 إيمانا بأهمية الشباب ودورهم الحاسم فى العمل والوعى المناخى، قائلا إن التحدث مع الشباب يفتح أعيننا على الحاجة الملحة إلى التفكير بشكل ملموس فى قضايا المناخ.

وغطت فعالية المجلس الثقافى البريطاني 'الطريق من COP26 إلى COP27: الخطوات القادمة' ثلاثة محاور وهى:

صوت الشباب: لعكس أصوات الناشطين والشباب والعلماء وطلاب الجامعات والمدارس

المستوى السياسى: وحضرها ممثلو من وزارة البيئة ووزارة التخطيط ولجنة التنسيق للقادة الشباب

المشاركة المجتمعية: مبادرات الشباب المناخية المختلفة

وقال نايچل توبينج، ممثل الأمم المتحدة رفيع المستوى لمؤتمر المناخ الدولى COP 26: "تحدثت اليوم فى 'الطريق منCOP26 إلى COP27: الخطوات القادمة' المنظم من قبل المجلس الثقافى البريطانى مع مجموعة من الشباب من مختلف المجالات من المجتمع المصرى، كما تحدثت إلى أساتذة ومدرسون شباب عن الطريق من COP26 فى جلاسكو فى نوفمبر الماضى حول العديد من الاكتشافات، والتزام الدول بالحفاظ على 1.5 درجة وإدماج الشركات والمستثمرين إلى المحادثات والذى سيقود إلى المزيد من الطموحات والأفعال بينما نسير فى طريقنا إلى مؤتمر المناخ COP27 فى مصر فى شرم الشيخ، أتطلع إلى العودة ومتابعة القادة الشباب المطلعين النشطين الملتزمين هنا فى مصر".