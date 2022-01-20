جدة - نرمين السيد - وشدد الرئيس السيسى فى كلمة فى مستهل مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، بقصر الاتحادية اليوم، على أهمية تواصل التشاور السياسى الثنائى ومواصلة الحوار الاسترتيجى لدفع التعاون بين البلدين قدما، وقال: إن العلاقات الثنائية شهدت تطورا ملحوظا خلال الأعوام الماضية.
وأعرب الرئيس السيسى عن تطلع مصر لجذب الشركات الكورية للعمل فى مصر، واستعدادها لتسهيل عمل هذه الشركات فى مجالات الطاقة والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى وترويج الاستثمار فى إفريقيا.
ولفت الرئيس إلى أنه تبادل وجهات النظر مع نظيره الكورى لتنسيق المواقف بين البلدين فى المحافل الدولية، وبما يؤكد الإرادة السياسية فى تدعيم الشراكة بين الجانبين، وتوقع مزيدا من التعاون الثنائى فى إطار الصداقة الممتدة بين الشعبين المصرى والكورى.
ورحب الرئيس السيسى برئيس كوريا الجنوبية ضيفا عزيزا على شعبها، متمنيا له إقامة طيبة ونتائج مثمرة خلال هذه الزيارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى: علاقاتنا مع كوريا الجنوبية عميقة وشهدت تطورا ملحوظا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.