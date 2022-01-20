عاجل.. السيسى: علاقاتنا مع كوريا الجنوبية عميقة وشهدت تطورا ملحوظا

جدة - نرمين السيد - وشدد الرئيس السيسى فى كلمة فى مستهل مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، بقصر الاتحادية اليوم، على أهمية تواصل التشاور السياسى الثنائى ومواصلة الحوار الاسترتيجى لدفع التعاون بين البلدين قدما، وقال: إن العلاقات الثنائية شهدت تطورا ملحوظا خلال الأعوام الماضية.

وأعرب الرئيس السيسى عن تطلع مصر لجذب الشركات الكورية للعمل فى مصر، واستعدادها لتسهيل عمل هذه الشركات فى مجالات الطاقة والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى وترويج الاستثمار فى إفريقيا.

ولفت الرئيس إلى أنه تبادل وجهات النظر مع نظيره الكورى لتنسيق المواقف بين البلدين فى المحافل الدولية، وبما يؤكد الإرادة السياسية فى تدعيم الشراكة بين الجانبين، وتوقع مزيدا من التعاون الثنائى فى إطار الصداقة الممتدة بين الشعبين المصرى والكورى.

ورحب الرئيس السيسى برئيس كوريا الجنوبية ضيفا عزيزا على شعبها، متمنيا له إقامة طيبة ونتائج مثمرة خلال هذه الزيارة.