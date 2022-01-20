محافظ الغربية يبحث مع «الدولية للتنمية» جهود دعم مراكز التدريب المهنى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، نواب رئيس الجامعة، والأنبا بولا مطران أسقف مطرانية طنطا وتوابعها، وذلك على هامش افتتاح المراكز الجامعية للتدريب المهنى بجامعة طنطا بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بهدف تقديم خدمات التوجيه المهنى والتدريب لإكساب المهارات التوظيفية والتقنية لطلبة الجامعة مجانا، وذلك لسد الفجوة بين التعليم الجامعى واحتياجات سوق العمل.

وخلال اللقاء تباحث محافظ الغربية ورئيس الجامعة مع الحاضرين مجهودات الدولة فى تطوير التدريب المهنى، حيث أشار محافظ الغربية إلى أن الدولة فى الآونة الأخيرة تسعى جاهدة للتوسع فى إنشاء مراكز التطوير المهنى التى أصبحت احتياجا حقيقيا للمجتمع، حيث تساعد الطلاب على إيجاد فرص عمل من خلال ملتقيات التوظيف أو خلقها من خلال التدريب على ريادة الأعمال، مما سيكون له الأثر الأكبر فى تخفيض البطالة وتنمية القدرات ومهارات الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.

وأضاف رحمى، أن المحافظة بدأت بالتوسع فى إنشاء مراكز التدريب المهنى، حيث تم البدء فى إنشاء مركز التدريب المهنى بقطور والذى سيساهم فى تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال توفير تدريبات مهنية متخصصة تؤهلهم إلى العمل بوظائف حيوية يتطلبها السوق المحلى مما يوفر مصدر دخل ثابت لهم.

ومن جانبه أوضح رئيس جامعة طنطا أن المركزان الجامعيان للتطوير المهنى بكليتى التجارة والهندسة يعدان إضافة لجامعة طنطا، حيث سيساهمان فى تمكين الطلاب لأخذ خطوات عملية لمواصلة المسار المهنى الذى يريدونه والانتقال من الجامعة إلى سوق العمل من خلال مجموعة شاملة من الدورات والتدريبات فى مجالات الإدارة المهنية، مهارات التوظيف وريادة الأعمال فى القطاعات المختلفة من (الصناعة، الخدمات والتجارة) بمحافظة الغربية.

وأوضحت السيدة ليزلى أن دور فريق عمل الجامعة الأمريكية سيكون القيام بتدريب وتأهيل موظفى تلك المراكز كميسرين مهنيين قادرين على تقديم خدمات التوجيه المهنى لطلاب الجامعة، مما يساهم فى استدامة المركز والخدمات المهنية التى يقدمها، كما ستقوم منظمة العمل الدولية بتدريب موظفى المركز على جمع وتحليل معلومات سوق العمل وتطوير قدراتهم لخدمة الطلاب ذوى الإعاقة.