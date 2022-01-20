عاجل- الرئيس السيسى: نتطلع لجذب الاستثمارات الكورية لمصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، فى مؤتمر صحفى عقده مع نظيره الكورى بقصر الاتحادية، أقدر الزخم الذى يشهده التعاون الثنائى بين مصر وكوريا الجنوبية فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن المباحثات مع رئيس كوريا الجنوبية تناولت مختلف قضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

ولفت إلى أن الرؤى خلال المباحثات توافقت على أهمية مواصلة آلية التشاور السياسى مع كوريا الجنوبية، مشيرًا إلى تطلع مصر لجذب الاستثمارات الكورية لمصر مع الاستعداد لتقديم كل التسهيلات اللازمة لخلق بيئة حاضنة للمشروعات الكورية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، رئيس كوريا الجنوبية مون جيه، بقصر الاتحادية، فى مستهل زيارته الرسمية للقاهرة.

وأُجريت مراسم الاستقبال الرسمى لرئيس كوريا الجنوبية، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

ورحب رئيس كوريا الجنوبية بعدد من الوزراء وكبار مسؤولى الدولة، كما رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى بالوفد المرافق للرئيس مون جيه إن.