انتصار السيسى: شرفت باستقبال السيدة كيم يونج سوك قرينة رئيس كوريا الجنوبية

قالت السيدة انتصار السيسى : شرفت اليوم باستقبال السيدة كيم يونج سوك، قرينة السيد رئيس كوريا الجنوبية، وقد كان لقاؤنا حافلا بالمناقشات الثرية حول دعم الشباب وتمكين المرأة في جميع المجالات، إلى جانب حديثنا عن جهود الدولة المصرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والدور الكبير الذي يلعبه الشباب في هذا الجانب.

وتطرقنا في حديثنا حول إجراءات الدولة المصرية في توفير حياة كريمة لكل المصريين عبر سلسلة من المبادرات الحكومية، التي تشق الدولة المصرية الطريق بها نحو الجمهورية الجديدة.

وإنني إذ أرحب بضيوف مصر الكرام في بلدهم الثاني، فإنني أتوجه بخالص الشكر للسيدة كيم يونج على مشاعرها الطيبة وكلماتها الرقيقة عن مصر والتي أكدت عمق العلاقات والصداقة المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين.