الرئيس السيسي: مصر تتطلع لإحداث طفرة تنموية على غرار تجربة كوريا الجنوبية

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن تطلع مصر لإحداث طفرة تنموية ضخمة في الأجل القريب على غرار التجربة الكورية الناجحة.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بقصر الاتحادية، إن المباحثات التي جرت بينه ورئيس كوريا الجنوبية تناولت مختلف القضايا، والموضوعات محل الاهتمام المشترك بين البلدين، مشيرًا إلى أنهما تشاورا حول القضايا السياسية والاقتصادية، التي أظهرت مدى توافق الرؤى بينهما.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه يتطلع لجذب الاستثمارات الكورية لمصر، مع الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لخلق بيئة حاضنة للاستثمارات الكورية في مصر.