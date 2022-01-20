السيسي: نتطلع لجذب الاستثمارات الكورية مع تقديم كافة التسهيلات

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره لزيارة رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، لمصر، متنميًا أن تسفر هذه الزيارة عن نتائج مثمرة لكل من مصر وكوريا الجنوبية.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بقصر الاتحادية، إن المباحثات التي جرت بينه ورئيس كوريا الجنوبية تناولت مختلف القضايا، والموضوعات محل الاهتمام المشترك بين البلدين، مشيرًا إلى أنهما تشاورا حول القضايا السياسية والاقتصادية، التي أظهرت مدى توافق الرؤى بينهما.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه يتطلع لجذب الاستثمارات الكورية لمصر، مع الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لخلق بيئة حاضنة للاستثمارات الكورية في مصر.