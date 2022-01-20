رئيس كوريا الجنوبية: مصر مصدرا للحضارة ودولة مركزية فى الشرق الأوسط

قال الرئيس الكوري الجنوبى مون جيه إن، إن زيارته إلى مصر تكتسب أهمية كبيرة كونها الزيارة الأولى لرئيس كورى جنوبي إلى القاهرة منذ 16 عاما، وكذلك الزيارة الأولى لقارة أفريقيا.
وأضاف الرئيس الكوري الجنوبى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، أن مصر مصدر الحضارة القديمة ودولة مركزية فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وتتمتع بميزات تاريخية تتمثل في التعايش بين الماضى والحاضر والمستقبل وميزة جغرافية تربط 3 قارات.
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