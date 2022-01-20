الرئيس السيسي: نتطلع لجذب الاستثمارات والشركات الكورية الجنوبية لمصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن زيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى مصر تأتى في إطار الحرص المتبادل على التشاور وتبادل الرؤى ووجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا العمل على تعزيز التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية.

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي بقصر الاتحادية، عن تطلع مصر لجذب الاستثمارات والشركات الكورية، مضيفا: مع استعدادنا لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لخلق بيئة استثمارية حاضنة للاستثمارات الكورية وتشجيع زيادة الاستثمارات الكورية في المشروعات التنموية الكبرى وكذا المشروعات في مجالات الطاقة والتعدين وتكنولوجيا المعلومات.

وأشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية قائلا: " العلاقات المصرية الكورية الجنوبية شهدت تطورا ملحوظا خلال الأعوام الماضية، مشيرا إلى التأكيد على أهمية العمل على تفعيل الشراكة الشاملة بين البلدين، بما يتناسب مع إمكانيات وقدرات الدولتين، ويصب في مصلحة شعبيهما.