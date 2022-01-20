رئيس كوريا الجنوبية: مصر ساهمت في ترسيخ السلام والاستقرار بالشرق الأوسط

أكد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، تقاسم التجربة الكورية مع مصر وتبادل السياسات بين البلدين، من أجل توسيع الشراكة التعاونية وتعزيز التنمية المستدامة، مشددا على أهمية المضي قدما لإبرام اتفاقيات تجارة وتوسيع أفق التعاون في قطاعات النقل صديق البيئة والتنمية البحرية والفضائية. وأضاف الرئيس الكوري الجنوبى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، أن البلدين متفقان على أهمية التغلب على أزمة المناخ، حيث تستضيف مصر "كوب 27 "، مضيفا: سنتعاون مع مصر في جمع إرادة المجتمع الدولي في هذا الاطار، مشددا على دور مصر الحيوي في ترسيخ السلام والاستقرار بالشرق الأوسط.

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