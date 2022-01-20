438 مشروعا قوميا فى سيناء غيروا شكل أرض الفيروز .. فيديو

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع فيلما وثائقيا عن الإنجازات التى تتم على أرض سيناء وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تم تنفيذ أكثر من 438 مشروعا قوميا على أرض الفيروز لخدمة كافة مجالات التنمية، بتكلفة تزيد عن 700 مليار جنيه.

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