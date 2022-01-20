تعرف على ماتش مصر القادم في كأس أمم أفريقيا

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صعد منتخب مصر إلى دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون وينتظر متصدر المجموعة الخامسة والتي سيتم معرفة المرشح مساء اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وصعدت مصر في وصافة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط وبذلك تنتظر صاحب المركز الأول من المجموعة الخامسة.

وتمتلك جميع فرق المجموعة الخامسة التأهل للدور القادم في بطولة أمم أفريقيا، مع ابتعاد فرصة الجزائر للمنافسة على صدارة المجموعة.

وتلعب كوت ديفوار أمام الجزائر وفي حال فوز الأول بالمباراة فسيكون خصم مصر القادم في البطولة.

أما المباراة الثانية ستجمع بين غينيا الاستوائية وسيراليون والفائز يصعد مباشرة للدور القادم وينتظر نتيجة مباراة كوت ديفوار والجزائر لتحديد مراكز الصدارة.

وتقام مباراة مصر القادمة مساء الاربعاء الموافق 26 يناير في تمام السادسة مساء، ويستضيف ملعب أحمدو أهديجو هذه المباراة المرتقبة.

ياسر ريان: أشكر الجماهير المصرية على دعم المنتخب الوطني في كأس أمم أفريقيا.. وينصح كارلوس كيروش

أكد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق أن هناك خلاف على طريقة لعب كارلوس كيروش مع منتخب مصر وهي غير مفهومة في بعض الأحيان.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "الخلاف الوحيد بين نجوم الكرة المصرية وكارلوس كيروش هي طريقة اللعب التي لا تتناسب مع لاعبي منتخب مصر خاصة في خط الوسط، فدور عبد الله السعيد غير مفهوم مع المنتخب ويجب على المدرب أن يلعب بطريقة 4/2/3/1 وهي الأنسب للجيل الحالي ومفهومة للجميع".

ماتش مصر

وتابع "ليس هناك أي تنظيم في الشكل الهجومي لمنتخب مصر، أما خط الدفاع فالجميع يقدم مستويات ممتازة بجانب محمد الشناوي، ونفس الأمر للثنائي عمرو السولية ومحمد النني".

وواصل "خط الهجوم مختلف والشكل غير مفهوم، والكرات الثابتة بها مشكلة مع منتخب مصر فيتواجد عليها عبد الله السعيد ومحمد صلاح وليس هناك أي تكتيك في هذا الأمر".

واختتم "بشكر جماهير مصر الداعمة للمنتخب في البطولة والسفر خلال المباريات، وعن عدم تواجد أحمد سيد زيزو في المباراة هي وجهة نظر فنية، واللاعب قدم مباريات جيدة وأنصح عمر مرموش باللعب الجماعي والابتعاد عن الفردية ورمضان صبحي لاعب مميز".