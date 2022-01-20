/673759/مي-الغيطي-تكشف-دراستها-لعلم-النفس-لدي-شغف-تجاه-التعليم-منذ-طفولتي

تعيش الفنانة مي الغيطي انتعاشة فنية، حيث شاركت مؤخرًا في فيلم ريتسا ومسلسل أولاد عابد وفيلم قمر 14 والذي يعرض حاليًا بدور السينما في مصر.

دوت الخليج

مي الغيطي ضيفة برنامج سينما لايت شو

وحلت مي الغيطي ضيفة على برنامج سينما لايت شو، للحديث عن نجاحتها في الفترة الأخيرة وأيضًا تحدثت بجانب ذلك عن دراستها في علم النفس وحبها للتطلع دائمًا.

مي الغيطي تتحدث عن شخصيتها في فيلم قمر 14

وتحدثت مي الغيطي عن شخصيتها التي لعبتها في فيلم قمر 14، حيث تلعب دور فتاة بسيطة تدعى نادية والتي تريد أن يكون لها كامل الحرية تجاه اختيارتها الشخصية في حياتها، ولكنها لا تملك الجراءة في أخذ هذه القرارات بمفردها دون رأي أسرتها فهي دائمًا تحت سيطرة المؤسسة العائلية وبرغم من كل تلك الظروف وقعت في حب شاب والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مالك ولكن والدها يرفضه أكثر من مرة ولهذا تستمر في نزاع مع والدها.

مي الغيطي تتحدث عن دراستها لعلم النفس

قالت الفنانة مي الغيطي انها دائما لديها شغف تجاة التعليم منذ الصغر وأنها مع فكرة التعلم باستمرار والتطلع أكثر بهدف الثقافة الذاتية وتطوير النفس لذلك هي تستمر في التعليم والبحث فيما تحبه.

وقالت مي الغيطي، أن دراسة علم النفس ليس له علاقة بالفن، وقالت أن الجزء الأكاديمي في حياة الشخص ليس بالضرورة أن يعمل به ولكن ذلك ليطور من نفسه ويكون شخص فعال في المجتمع وأن دراستها لهذا المجال غيرتها للأصلح و أفادتها.

مي الغيطي تتحدث عن أعمالها القادمة

تحدثت النجمة مي الغيطي عن آخر أعمالها القادمة حيث تشارك في مسلسل أولاد عابد وهو من إنتاج أم بي سي أستوديوز وأخراج أستاذ أكرم عابد وتأليف أستاذه سماح الحريري.

برنامج lite show

برنامج lite show يقدم لقاءات خاصة مع نجوم الفن ويغطي الأحداث الفنية والمحلية والعالمية على مدار الأسبوع وتقوم بتقديم البرنامج كلًا من الإعلاميتان أميرة عدلي وأية الغرياني. ويذاع برنامج lite show يوم الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.