10 معلومات عن أبو فلة بعد جمع تبرعات 10 ملايين دولار بحبس نفسه (فيديو)

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أعلن اليوتيوبر أبو فله عن تحدي جديد يوم 7 يناير، وقام بحبس نفسه في غرفة زجاجية بالقرب من برج خليفة، وأعلن أنه لن يخرج منها إلا بعد جمع 10 ملايين دولار، وبعدها سوف يضيء برج خليفة.

دوت الخليج

أبو فله بتحدي جديد

خرج اليوتيوبر العربي الشهير أبو فله بحملة جديدة يوم 7 يناير، لجمع تبرعات قدرها 10 مليون دولار؛ لمساعدة 100 ألف أسرة محتاجة حول العالم، وجعل شعارها "أجمل شتاء في العالم"، بالشراكة مع ومحمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مبادرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام، وبالفعل جمع أبو فلة أكثر من 5 ملايين دولار بعد أسبوع واحد، بمشاركة 91 ألف متبرع.

10 معلومات عن أبو فلة

1- حسن سليمان هو الأسم الحقيقي لليوتيوبر أبو فله.

2- أشتهر بأبو فله من خلال المحتوى الترفيهي الذي يقدمه على صفحته الخاصة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

3- يحمل الجنسية الكويتية.

4- يعد أبو فله من ضمن أكثرر المهتمين بمجال الإلكترونيات والأدجهزة الحديثة في الوطن العربي.

5- يملك قناة باسمه على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ويقدم من خلالها محتوى ترفيهي عن الألعاب الإلكترونية.

6- أشتهر بالحملات الخيرية وجمع التبرعات لصالح الأكثر فقرًا في العالم.

7- أطلق حملات للتبرع لصالح النازحين.

8- يقوم بحملات لكفالة أيتام وتعليمهم.

9- يجمع تبرعات لإنشاء آبار مياه ومساجد في إفريقيا.

10- دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأطول بث مباشر، جمع من خلاله 11 مليون دولار.

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أبو فله على يوتيوب

يتابع أبو فله على صفحته الرسمية على يوتيوب أكثر من 23 مليون متابع من حول العالم، وهذا لما يقدمه من محتوى ترفيهي يجذب الناس، وألعاب إلكترونية تنول إعجاب الشباب الآن، وأيضًا ما يفعله من أعمال خيرية، والحملات التي يقوم بها لمساعدة الفقراء والنازحين والأيتام حول العالم، وليس في الوطن العربي وحده، وكانت آخرهم حملة "أجمل شتاء في العالم" التي جمع من خلالها 10 ملاين دولار لمساعدة 100 ألف أسرة حول العالم في فصل الشتاء لعام 2022، وجعله أكثر دفئًا.