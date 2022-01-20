جدول زيادة مرتبات الموظفين 2022.. بعد قرارات الرئيس

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جدول زيادة مرتبات الموظفين 2022، ينتظر الملايين من العاملين فى الجهاز الإداري للدولة تفعيل قرارات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بقانون الخدمة المدنية فى كافة القطاعات الحكومية والوزارات والهيئات بما يتناسب مع حالة التضخم وارتفاع الأسعار.

دوت الخليج

جدول زيادة مرتبات الموظفين 2022

ويتطلع العاملون إلى معرفة جدول زيادة مرتبات الموظفين 2022، والتى من المرتقب أن تشهد فى المستقبل القريب زيادة تفعيلًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

دوت الخليج يرصد فى السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بجدول زيادة مرتبات الموظفين 2022، بعد القرارات الرئاسية التى جاءت متزامنة مع حالة التضخم العالمي للأسعار وهو ما أثر على السوق المحلي.

زيادة مرتبات الموظفين

وبهذه الإجراءات المنفذة فإن جدول زيادة المرتبات للموظفين، سينعكس على موزانة العام المالي الجديد، والتى من المرتقب أن تصل إلى 400 مليار وفقًا لتصريح سابق لوزير المالية محمد معيط فى هذا الشأن.

ومن المرتقب أيضًا أن يشهد جدول مرتبات الموظفين زيادة أيضًا ناتجة عن إقرار علاوتين على القطاع الحكومي والخاص، وفقًا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التاريخية فى هذا الشأن.

بعد قرارات الرئيس.. مرتبات الموظفين

ووفقًا لتصريحات وزير المالية محمد معيط، فإن التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية ستصل تقريبًا لـ 8 مليار جنيه والتى من المقرر أن تكون بعد اعتماد الزيادات حوالي 18 مليار جنيه.

يأتي قرار زيادة الحد الأدنى للأجور فى إطار تفعيل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمعني بها هم العاملين فى جهاز الإداري للدولة والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

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كانت قرارا الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور محل إشادة من قبل الآلاف من المصريين، وأعضاء بمجلس النواب إذ تعد خطوة فى إطار تحسين دخل المواطنين بما يتناسب مع الاحتياجات اليومية لهم.