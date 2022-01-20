/673764/التشكيل-الرسمي-لبيراميدز-لمواجهة-المصري-فى-كأس-رابطة-الأندية

يدخل فريق بيراميدز اليوم الخميس، مباراته أمام فريق المصري البورسعيد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً، ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية.

ويرصد دوت الخليجتشكيل المباراة: فى حراسة المرمي: المهدي سليمان في خط الدفاع:أحمد ايمن منصور- أسامة جلال-أحمد توفيق- عبدالله مجدي خط الوسط:هشام محمد-وليد الكرتي- إبراهيم عادل- عماد ميهوب خط الهجوك: دودو الجباس-أحمد عاطف جاءت القائمة المختارة على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد دعدور خط الدفاع: علي جبر - أحمد فتحي - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور خط الوسط: أحمد توفيق - عمر جابر - نبيل دونجا - هشام محمد - وليد الكرتي - أحمد فوزي - عماد ميهوب - عبد الله مجدي - إبراهيم عادل - إبراهيم حسن - محمود صابر - إسلام عيسى - أحمد عاطف قطة خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس حقق فريق فيوتشر فوز هام على حساب بيراميدز في كأس الرابطة بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الجولة الثانية للبطولة الحديثة. وتقدم وليد الكرتي بالهدف الأول لصالح بيراميدز في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء. وعاد فيوتشر بالريمونتادا وسجل ناصر ماهر هدفين، الأول جاء في الدقيقة 73 بالتعادل وهدف الفوز جاء في الدقيقة 93. نادي فيوتشر بهذه النتيجة يرتفع رصيد فيوتشر إلى 6 نقاط ويتصدر المجموعة الأولى بينما يتواجد بيراميدز في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط. شكيل فيوتشر الرسمي للمباراة: حراسة المرمى: محمود حمدي خط الدفاع: محمد ربيعة، طارق طه، انيست ابل، محمود مرعي خط الوسط: كريم نيدفيد، ناصر ماهر، غنام محمد خط الهجوم: محمد فاروق، أحمد رفعت، أحمد عاطف وتنطلق المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً على ملعب استاد الأهلي وي السلام.

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