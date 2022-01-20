/673768/رئيس-كوريا-الجنوبية-يعلن-تقديم- قرضا-لمصر-بقيمة-مليار-دولار

كشف الرئيس الكوري الجنوبى مون جيه ان، عن توقيع العديد من الاتفاقيات بين مصر وكوريا الجنوبية، مؤكدا أن بلاده ستقدم قرضا لمصر بقيمة مليار دولار من صندوق التعاون للتنمية الكوري.

دوت الخليج

وقال الرئيس الكوري الجنوبى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، أن بلاده تسعى إلى الشراكة التعاونية مع مصر وتعزيز التنمية المستدامة بين البلدين، مؤكدا الاستمرار قدما لإبرام اتفاقيات تجارة وتوسيع أفق التعاون في قطاعات النقل صديق البيئة والتنمية البحرية والفضائية.

ترسيخ السلام والاستقرار بالشرق الأوسط

"جيه ان" "أوضح إن البلدين متفقان على أهمية التغلب على أزمة المناخ، حيث تستضيف مصر "كوب 27 " ، موضحا أيضا: سنتعاون مع مصر في جمع إرادة المجتمع الدولي في هذا الاطار، مشيرا الى أهمية دور مصر الحيوي في ترسيخ السلام والاستقرار بالشرق الأوسط. ووصل مطار القاهرة الدولي، مساء أمس الأربعاء، رئيس كوريا الجنوبية مون جيه، فى زيارة هى الأولى لرئيس كورى جنوبى إلى مصر منذ نحو 16 عاما، وتستمر زيارة مون جيه إلى القاهرة، ستستمر حتى الجمعة، ضمن جولة له بالشرق الأوسط شملت الإمارات والسعودية. السفير الكوري بالقاهرة، هونج جين ووك، أكد إن زيارة الرئيس الكوري "مون جيه" تعد الأولى لرئيس كوري خلال 16 عاما، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الكوري لمصر هدفها متابعة المشروعات القائمة وأيضًا مناقشة المشروعات المستقبلية بين البلدين. وأضاف السفير الكوري خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل زيارة الرئيس الكوري إلى مصر: “تعد العلاقات المصرية الكورية مستمرة، حيث إن الشعبين بينهما تواصل مستمر”، لافتا إلى أن الإعلام له دور فى استمرار العلاقات المصرية الكورية