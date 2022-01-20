تشكيل المصري البورسعيدي أمام بيراميدز بكأس الرابطة

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أعلن التونسي معين الشعلاني، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، عن تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، في ثالث جولات بطولة كأس الرابطة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي في الثانية والنصف مساء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في لقاء يجمع بين الفريقين في ثالث جولات المجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

تشكيل المصري أمام بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: إسلام المزين – إسلام صلاح – كريم العراقي – أحمد شديد.

خط الوسط: فريد شوقي – عمرو موسى – حسن علي.

خط الهجوم: محمد جريندو – عمرو مرعي – أحمد الشيخ.

بدلاء المصري: عصام ثروت – أحمد شوشة – حجاج عويس – حسين رجب – إسلام أبو سليمة – أحمد علاء – أيزي ايميكا – محمد هنتر – اوستن اموتو.

نتيجة مباراة المقاصة والمصري

انتهت أحداث مباراة المصري البورسعيدي، ومصر المقاصة، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد للأخير، في لقاء أولى جولات بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

افتتح كريم حلاوة سجل التهديف في المباراة، في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، وضرب محمود فهمي بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة عشر، من عمر اللقاء.

تفوق المقاصة على المصري، في خطف نتيجة المباراة، ويسجل الهدف الثالث في المباراة، قبل نهاية الشوط الأول بخمسة دقائق عن طريق خالد صلاح.

وبهذا الفوز يتصدر مصر المقاصة جدول ترتيب المجموعة الأولى، في انتظار لقاء بيراميدز والاتحاد السكندري، بعد لحظات في الخامسة مساء.

نتيجة المصري والمقاصة بالدوري

حقق المصري الفوز على نظيره مصر المقاصة بنتيجة 3/2 على ملعب "برج العرب"، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

وقدم المصري مباراة قوية وكان هو الطرف الأفضل خلال مجرياتها، كما شهد اللقاء تألق لأوستن أوموتو مهاجم الفريق البورسعيدي، وهدد مرمى المقاصة في أكثر من هجمة.

وأحرز أهداف المصري كلاً من حسين رجب وأحمد الشيخ وأوستن أموتو، بينما سجل للمقاصة سيرجي إيريك وإسالم محمد يوسف، ليتنهي اللقاء بفوز المصري بنتيجة 3/2 تحت قيادة المدرب التنسي معين الشعباني.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد المصري عند النقطة رقم 10 في المركز الرابع، بينما ظل المقاصة في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.