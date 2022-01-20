/673772/التشكيل-الرسمي-للاتحاد-السكندري-لمواجهة- ايسترن-كومبانى-اليوم

يدخل فريق الاتحاد السكندري مباراته اليوم أمام نيظرة فريق ايسترن كومبانى، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية.

ويرصد دوت الخليج تشكيل الاتحاد السكندري:

في حراسة المرمي:أحمد يحيي

في خط الدفاع:السيد سالم-عبداللة نصيب-محمود شبانة-هشام صلاح

خط الوسط:مروان عطيبة -خالد الغندور- مورو-بنجامين

خط الهجوم:ميسي -مابولولو

الجدير بالذكر أن حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الاتحاد السكندري، والمصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدفين، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية من المجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

فتتح خالد الغندور سجل التهديف في المباراة في الدقيقة العشرين من عمر المباراة، لصالح فريق الاتحاد السكندري.

وعاد فريق المصري البورسعيدي بهدف التعادل في الدقيقة السابعة والعشرين، من عمر المباراة، عن طريق محمد عبد اللطيف جريندو.

سجل الاتحاد السكندري الهدف الثاني في المباراة، في الدقيقة الثانية والخمسون من عمر المباراة، عن طريق مابولولو.

جاء الرد السريع من المصري البورسعيدي بهدف التعادل للمرة الثانية في المباراة ، في الدقيقة السابعة والخمسون ، عن طريق عمرو مرعي، ليحسم اللقاء بالتعادل بهدفين لمثلهم.

المجموعة الأولى بكأس الرابطة

1- فيوتشر

2- ايسترن كومباني

3- المصري

4- مصر المقاصة

5- الاتحاد السكندري

6 بيراميدز

نتيجة الاتحاد وبيراميدز في الجولة

انتهت مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في بداية مباريات الفريقيين في كأس الرابطة المصرية، بفوز سيد البلد بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل أهداف الاتحاد السكندري كلا من، أحمد عادل ميسي ومابولولو، أما هدف بيراميدز جاء عن طريق محمود صابر.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة بجانب فيوتشر ومصر المقاصة.

بينما يظل بيراميدز في المركز الأخير بدون نقاط بجانب إيسترن كومباني والمصري البورسعيدي.

وكان فريق الاتحاد السكندري لعب منذ الدقيقة الـ 75 بطرد أحد لاعبي الفريق ، وص