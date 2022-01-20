/673773/أسباب-تراجع-مستوى-مصطفى-محمد-مع-منتخب-مصر-ومحمد-شريف-ينتظر-الفرصة

يعيش مصطفى محمد لاعب منتخب مصر فترة صعبة للغاية خلال المباريات الأخيرة، بسبب عدم إحراز الأهداف في كأس أمم أفريقيا حتى الأن.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويشارك مصطفى محمد بشكل أساسي مع منتخب مصر بالرغم من وجود محمد شريف هداف الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، والذي لا ينال ثقة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش.

وشارك مصطفى محمد في مباراة نيجيريا في مركز الجناح ولم يظهر بالشكل المطلوب مما آثار غضب الجماهير المصرية والتي طالبت بعدم تواجد اللاعب أساسيا خلال الفترة المقبلة.

وفي مباراة غينيا بيساو لم يظهر اللاعب أيضا بالمستوى المطلوب ولم يساهم في تسجيل أي هدف مما يزيد الضغوطات على اللاعب في الفترة الأخيرة.

يلعب مصطفى محمد حاليا مع فريق جالطا سراي التركي، وبرغم تواجد اللاعب مع منتخب مصر إلا أن هناك عدم تركيز بسبب العروض الأوروبية للاعب والذي يتطلب حسمها خلال الأيام المقبلة.

وينتظر مصطفى محمد حسم الانتقال إلى أشبيلية الإسباني أو ليون الفرنسي خلال الفترة المقبلة، في ظل رحيل مدرب جالطا سراي فاتح تريم والذي كان سبب التعاقد مع اللاعب قبل عام.

أيمن يونس يطالب بسحب هواتف لاعبي مصر.. وينتقد مستوى محمد صلاح.. وينصح كارلوس كيروش

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر يعمل ضد التيار وبيعاند نفسه خلال المباريات بسبب التشكيلات المختلفة.

وأضاف خلال تصريحات إذاعية عبر "أون تايم سبورتس" "غير راضي عن أداء منتخب مصر في بعض الأحيان ولابد أن يكون هناك تدخل من المدرب لإنقاذ المباريات لأن الأخطاء في الأدوار المقبلة غير مقبولة لأنها ستكون أمام فرق قوية".

مصطفى محمد

وتابع "بعض قرارات كارلوس كيروش تكون ضد مصلحة منتخب مصر والخط الأمامي للمنتخب هو الأضعف في المباريات الأخيرة ولا يستطيعوا تحويل الفرص إلى أهداف مباشرة وهذه أزمة كبيرة".

وواصل "محمد صلاح متسرح ويفتقد غلى الهدوء الذي يميزه مع فريق ليفربول وأنصحه بالتركيز الشديد خلال المباريات القادمة لأنه لا يؤدي مع منتخب مصر مثل ليفربول وهذه أزمة كبيرة".

واختتم "معظم اللاعبين يتعرضوا للانتقادات عبر السوشيال ميديا وأطالب وائل جمعة بسحب هواتف اللاعبين قبل المباراة بيوم من أجل التركيز الشديد وتقديم نتيجة جيدة وعدم التأثر بردود الأفعال السيئة".