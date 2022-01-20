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طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022، الكثير من أولياء يتطلعون إلى معرفة كيفية الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي وذلك بعدما أدى الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي منذ أيام قليلة، وفقًا لمنظومة التعليم المقررة حديثًا.

دوت الخليج، يرصد فى السطور التالية الخطوات التى يمكن من خلالها سيتم الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي، وإليكم التفاصيل:-

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

وتأتي رغبة أولياء الأمور بالنسبة للاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي بجانب الحصول على الشهادة إلى معرفة كيفية تعامل الأطفال مع المنظومة الجديدة التى أقرتها وزارة التربية والتعليم فى وقت لاحق والتى قائمة على الفهم أكثر وفقًا لمنظومة التعليم الحديثة.

ووفقًا لمصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم فإنه من المتاح أن يحصل الطالب على نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 قريبًا وذلك بعدما جرى تصحيح أغلب المواد التى أدى الطلاب الامتحانات بها.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

وبالنسبة لكيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي فإنه من الواضح أنها ستكون من خلال الطريقة التقليدية حيث يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أو بوابة التعليم الأساسي ومن ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة والتى تكون عبارة عن أرقام الجلوس واسم الشخص، وتحديد العام الدراسي أيضًا.

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كان طلاب الصف الرابع الابتدائي قد أدوا خلال الأيام الماضية امتحانات نهاية العام، وذلك وفقًا لمنظومة التعليم الجديد والقائمة على طرح أسئلة تتصل بالفهم أكثر من النقل.