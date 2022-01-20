/673775/كارلوس-كيروش-يخسر-الرهان-على-عمر-مرموش-في-كأس-أمم-أفريقيا

يعتبر عمر مرموش، جناح منتخب مصر من أهم الأوراق الرابطة لدى كارلوس كيروش خلال بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر أول من قرر استدعاء عمر مرموش إلى قائمة منتخب مصر خلال تصفيات كأس العالم القادمة، وساهم في تسجيل هدف في مرمى ليبيا خلال أول مشاركة له مع الفراعنة.

وأكتسب اللاعب ثقة كارلوس كيروش في المباريات الأخيرة بالرغم من انتقادات نجوم كرة القدم للاعب بسبب اعتماد المدرب عليه في المباريات وعدم وجود أي إضافة تذكر.

ويشارك عمر مرموش مع منتخب مصر حاليا في بطولة كأس أمم أفريقيا ولم يظهر بالشكل المطلوب منه بالرغم من ثقة كارلوس كيروش في اللاعب إلا أنه حتى الأن لم يتمكن من المساهمة في أي هدف لمنتخب مصر.

وكان عمر مرموش أحد لاعب وادي دجلة في مرحلة الشباب وانتقل للاحتراف الخارجي في عدة دول حتى استقر به الحال في شتوتجارت الألماني حاليا، ويشارك بصفة مستمرة.

وحتى الأن فيعتبر كارلوس كيروش الخاسر الأكبر بسبب الاعتماد على عمر مرموش بالرغم من عدم تواجده في الخط الهجومي بشكل كبير وينتظر الجميع المستوى المأمول من اللاعب خلال الفترة المقبلة للمساهمة بالفوز بكأس أمم أفريقيا.

أيمن يونس يطالب بسحب هواتف لاعبي مصر.. وينتقد مستوى محمد صلاح.. وينصح كارلوس كيروش

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر يعمل ضد التيار وبيعاند نفسه خلال المباريات بسبب التشكيلات المختلفة.

وأضاف خلال تصريحات إذاعية عبر "أون تايم سبورتس" "غير راضي عن أداء منتخب مصر في بعض الأحيان ولابد أن يكون هناك تدخل من المدرب لإنقاذ المباريات لأن الأخطاء في الأدوار المقبلة غير مقبولة لأنها ستكون أمام فرق قوية".

عمر مرموش

وتابع "بعض قرارات كارلوس كيروش تكون ضد مصلحة منتخب مصر والخط الأمامي للمنتخب هو الأضعف في المباريات الأخيرة ولا يستطيعوا تحويل الفرص إلى أهداف مباشرة وهذه أزمة كبيرة".

وواصل "محمد صلاح متسرح ويفتقد غلى الهدوء الذي يميزه مع فريق ليفربول وأنصحه بالتركيز الشديد خلال المباريات القادمة لأنه لا يؤدي مع منتخب مصر مثل ليفربول وهذه أزمة كبيرة".

واختتم "معظم اللاعبين يتعرضوا للانتقادات عبر السوشيال ميديا وأطالب وائل جمعة بسحب هواتف اللاعبين قبل المباراة بيوم من أجل التركيز الشديد وتقديم نتيجة جيدة وعدم التأثر بردود الأفعال السيئة".