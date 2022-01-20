/673776/انتصار-السيسي-شرفت-باستقبال-قرينة-رئيس-كوريا-الجنوبية

استقبلت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، زوجة رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن بقصر الاتحادية. وقالت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك:" كان لقاؤنا حافلا بالمناقشات الثرية حول دعم الشباب وتمكين المرأة في جميع المجالات، إلى جانب حديثنا عن جهود الدولة المصرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والدور الكبير الذي يلعبه الشباب في هذا الجانب . دوت الخليج وأضافت :" تطرقنا في حديثنا حول إجراءات الدولة المصرية في توفير حياة كريمة لكل المصريين عبر سلسلة من المبادرات الحكومية، التي تشق الدولة المصرية الطريق بها نحو الجمهورية الجديدة.

عمق العلاقات بين البلدين وقالت السيدة انتصار السيسي :" الزيارة أكدت عمق العلاقات والصداقة المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين”. ووصل مطار القاهرة الدولي، مساء أمس الأربعاء، رئيس كوريا الجنوبية مون جيه، فى زيارة هى الأولى لرئيس كورى جنوبى إلى مصر منذ نحو 16 عاما، وتستمر زيارة مون جيه إلى القاهرة، ستستمر حتى الجمعة، ضمن جولة له بالشرق الأوسط شملت الإمارات والسعودية. السفير الكوري بالقاهرة، هونج جين ووك، أكد إن زيارة الرئيس الكوري "مون جيه" تعد الأولى لرئيس كوري خلال 16 عاما، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الكوري لمصر هدفها متابعة المشروعات القائمة وأيضًا مناقشة المشروعات المستقبلية بين البلدين. وأضاف السفير الكوري خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل زيارة الرئيس الكوري إلى مصر: “تعد العلاقات المصرية الكورية مستمرة، حيث إن الشعبين بينهما تواصل مستمر”، لافتا إلى أن الإعلام له دور فى استمرار العلاقات المصرية الكورية

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