/673779/وزير-التربية-والتعليم-نستهدف-الوصول-بنسبة-الملتحقين-بالتعليم-الفني-لـ-70

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مصر في حاجة لتغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني ، موضحا أن هذا الأمر يمكن أ يساهم في الوصول لأن تصل نسبة الملتحقين بالتعليم الفني لـ ٧٠%.

دوت الخليج

وطالب وزير التربية والتعليم، بأن يكون هناك دعم من وسائل الإعلام المختلفة لتغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني، وأن يكون الهدف هو وجود خريج يفيد المجتمع. وقال طارق شوقي، أن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية هي أول مدارس دولية يتم اطلاقها بالتعليم الفني، وتعتمد هذه المدارس علي الشراكة بين وزارة وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص والذي تقدر إجمالي 60 مليون جنيه مصري.

استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم الفني

كما أكد شوقي ، ان إطلاق هذه المدارس يأتي ضمن عديد من خطط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي تحرص من خلالها علي المضي قدما في تنفيذها، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم الفني وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وشركات التنمية الدولية. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور طارق شوقي اليوم احتفالية اطلاق ست مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، قطاع الأعمال العام، إلى جانب سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة. الاحتفالية تضمنت مراسم توقيع مذكرات تفاهم ثلاثية بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي وقع عنها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID، ويمثله جوزيف غانم، مدير المشروع، بالإضافة إلى ممثلي ست شركاء من القطاع الخاص، وقطاع الأعمال العام.

ست مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية

ومن المقرر أن يتم إنشاء ست مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية وهي: مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية (مدينة العاشر من رمضان)، مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة أسيوط، ومدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسكندرية، مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا، مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات بمحافظة الجيزة (مدينة السادس من أكتوبر)، مدرسة أفروإيجبت الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية (مدينة العاشر من رمضان).