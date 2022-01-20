خلال جلسة مباحثات.. السيسى يؤكد دعم مصر لآليات استقرار شبه الجزيرة الكورية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، والسيدة قرينته، اليوم بقصر الاتحادية، الرئيس موون جاى إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، والسيدة قرينته، حيث تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمى، وعزف السلامين الوطنيين، واستعراض حرس الشرف.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات ثنائية، أعقبها جلسة موسعة ضمت وفدى البلدين، حيث رحب الرئيس بنظيره الكورى الجنوبى، وذلك فى أول زيارة لرئيس كورى جنوبى إلى مصر منذ حوالى 16 عاما، مشيدا بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، وبالزخم الملحوظ الذى تشهده خلال الفترة الماضية، ومؤكداً أهمية العمل على تفعيل الشراكة التعاونية الشاملة بين الجانبين، بما يتناسب مع إمكانات ومقدرات مصر وكوريا الجنوبية، ويساعد مصر على الاستفادة من التجربة التنموية الفريدة لكوريا الجنوبية.

من جانبه أعرب الرئيس الكورى عن سعادته بزيارة مصر للمرة الأولى، موجهاً الشكر للرئيس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ومعربا عن الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين فى مختلف المجالات، وكذلك التطلع لتطوير وتعزيز علاقات كوريا الجنوبية مع مصر، لا سيما فى ظل دورها المحورى بقيادة الرئيس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، بالإضافة إلى اهتمام الجانب الكورى بزيادة استثماراته فى المشروعات التنموية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية فى مصر، وكذا المشروعات الأخرى فى جميع القطاعات.

وذكر المتحدث الرسمى أن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، فضلاً عن التعاون فى مجال تطوير قطاع السكك الحديدية، والذى يعد من ضمن الأولويات المهمة التى تعول عليها الدولة المصرية فى إحداث نقلة نوعية فى عملية التنمية الجارية حالياً بخطوات متسارعة، علاوة على كونه مرفق حيوى يمس الحياة اليومية للمواطن.

كما تباحث الرئيسان حول آفاق تعظيم التعاون بين البلدين فى توطين صناعة السيارات الكهربائية بمصر، بالإضافة إلى التعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة، والسياحة، ومشروعات البنية الأساسية، والتعدين، فضلاً عن مناقشة سبل انخراط كوريا الجنوبية فى تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وكذلك التعاون فى مجال الطاقة بمختلف أنواعها، وذلك فى ضوء حرص البلدين على تنويع وتأمين مصادرهما من الطاقة.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون العسكرى والأمنى بين البلدين، خاصةً ما يتعلق بالتعاون فى التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا، فى ضوء الدور المحورى الذى تقوم به مصر فى المنطقة ومسؤوليتها لتحقيق الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب، فضلاً عما تتمتع به كوريا الجنوبية من قدرات تكنولوجية متقدمة وصناعات عسكرية متطورة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن المباحثات شهدت استعراض تطورات عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث شهد اللقاء توافق الرؤى بشأن مجمل هذه الموضوعات، وفى مقدمتها تطورات الأزمة الليبية، وأكد الرئيس من جانبه أن استقرار الأوضاع الداخلية بالأراضى الليبية يمثل أولوية بالنسبة لمصر، ومن ثم مواصلة مصر مساعيها الحثيثة مع الأطراف الليبية لإجراء الانتخابات الوطنية.

كما أكد الرئيس فى ذات السياق دعم مصر الدائم لكافة الآليات التى تضمن أمن واستقرار شبه الجزيرة الكورية.

من جانبه؛ أشاد الرئيس الكورى بالثقل السياسى المصرى كحجر زاوية فى صون الأمن والاستقرار فى منطقتى الشرق الأوسط وإفريقيا، خاصةً ما يتصل بالتحركات المصرية للتوصل إلى التسوية السياسية للأزمات فى المنطقة، فضلاً عن جهودها الحثيثة بقيادة الرئيس لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وكذا نشر قيم التعايش والتسامح فى المنطقة، وتعزيز جسور الحوار بين الدول الأفريقية والعربية مع مختلف دول العالم.

وفى ختام المباحثات؛ شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين الصديقين فى مجالات الشراكة التجارية والاقتصادية، والتعاون الإنمائى، والسكك الحديدية.