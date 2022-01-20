عاجل.. السيدة انتصار السيسى: ناقشت مع قرينة رئيس كوريا دعم المرأة والشباب

جدة - نرمين السيد - وكتبت السيدة انتصار السيسى، خلال صفحتها الرسمية على "فيس بوك": شرفت اليوم باستقبال السيدة كيم يونج سوك، قرينة السيد رئيس كوريا الجنوبية، وقد كان لقاؤنا حافلا بالمناقشات الثرية حول دعم الشباب وتمكين المرأة فى جميع المجالات، إلى جانب حديثنا عن جهود الدولة المصرية فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والدور الكبير الذى يلعبه الشباب فى هذا الجانب.

وتابعت: تطرقنا فى حديثنا حول إجراءات الدولة المصرية فى توفير حياة كريمة لكل المصريين عبر سلسلة من المبادرات الحكومية، التى تشق الدولة المصرية الطريق بها نحو الجمهورية الجديدة.

وأضافت: إننى إذ أرحب بضيوف مصر الكرام فى بلدهم الثانى، فإننى أتوجه بخالص الشكر للسيدة كيم يونج على مشاعرها الطيبة وكلماتها الرقيقة عن مصر والتى أكدت عمق العلاقات والصداقة المتميزة التى تجمع بين البلدين والشعبين.