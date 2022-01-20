الرعاية الصحية تطلق المؤتمر الأول للشراكة المصرية الإفريقية بالأقصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس الإدارة، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية عن انطلاق المؤتمر السنوى الأول تحت عنوان "الشراكة المصرية الإفريقية وفرص تنمية السياحة العلاجية"، خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير الجارى بمحافظة بالأقصر.





وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، فى بيان اليوم، أن المؤتمر يناقش سبل تعزيز ودعم نظم الصحة بالدول الإفريقية الشقيقة بالإضافة إلى تناول فرص وسبل تقديم خدمات السياحة العلاجية للوافدين من الدول الإفريقية ضمن برنامج "نرعاك فى مصر" أكبر العلامات التجارية لمنظومة السياحة العلاجية بالمنطقة بما تستند عليه من ركائز البنية التحتية للمستشفيات المجهزة بأحدث الصيحات العالمية، وما تتضمنه من كوادر مدربة لضمان تقديم خدمات بمقاييس الجودة العالمية، لافتا إلى حضور المؤتمر 25 سفيرا إفريقيا.

وقال السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن محافظة الأقصر نواة السياحة العلاجية فى مصر، وأن طبيعتها السياحية لها دور كبير فى تحقيق رؤية الهيئة نحو وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية، مشيرا إلى أن الطبيعة السياحية ومشروعات التنمية فى الأقصر ستنعكس بالإيجاب على رفاهية المحافظة وعلى مردود السياحة العلاجية لمصر.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المؤتمر يناقش دور شركات الدواء الوطنية فى توفير احتياجات الدول الإفريقية الشقيقة من الأدوية، وكذلك آليات نقل التجارب الصحية الكبرى مثال منظومة التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة فيما يخص القطاع الصحى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الدول الإفريقية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة هبة يوسف، مدير تنمية الأعمال والسياحة العلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية ومنسق المؤتمر، إن المؤتمر بفضل توجيهات الدكتور أحمد السبكى سيكون فرصة هامة لبحث سبل تنشيط السياحة العلاجية الوافدة من الدول الإفريقية، مضيفة أن مستشفيات الهيئة تمتلك التجهيزات والكوادر الطبية التى تستطيع تقديم الخدمات بأعلى مستوى من الجودة، وتابعت: لدينا مستهدفات كبيرة خلال العام المقبل ستحقق عائدات كبيرة للهيئة.