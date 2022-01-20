الوكالة الأمريكية للتنمية تفتتح مركزين للتطوير المهنى بجامعة طنطا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال احتفال الحكومة الأمريكية ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى بافتتاح مركزين للتطوير المهنى بجامعة طنطا لإعداد الطلاب لسوق العمل وربطهم بالفرص الوظيفية المناسبة، وتعمل مراكز التطوير المهنى بجامعة طنطا على توفير الفرصة للطلاب لتحديد مساراتهم المهنية الناجحة ضمن قطاع الصناعات القائمة، وتحسين مهاراتهم، والتواصل مع الشركات الرائدة فى مصر.

وأشارات إلى افتتاح الولايات المتحدة والشركاء فى مصر 18 مركزا فى 11 جامعة على مستوى الجمهورية، منذ أن إطلاق مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى فى عام 2017، بما فى ذلك مركزى جامعة طنطا، مضيفة أنه بحلول عام 2025، سيستفيد من خدمات تلك المراكز ما يقرب من 1.5 مليون طالب.

وتسهم المراكز الجامعية للتطوير المهنى فى تزويد الطلاب بخدمات التوجيه والإرشاد المهنى والتدريب على مهارات القيادة وحل المشكلات والتفكير النقدى وريادة الأعمال، كما تعمل تلك المراكز أيضا على مواكبة احتياجات سوق العمل المتطورة للعمل على تطوير المناهج الجامعية وعقد شبكات التواصل والربط بين الجامعات والقطاع الخاص.

ويتضمن مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية إطلاق 30 مركزا جامعيا فى 22 جامعة حكومية من خلال الشراكة التى تقودها حكومة الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتمويل قدره 33.5 مليون دولار، والذى بدأ كمشروع تجريبى بالشراكة مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجامعة الأمريكية بالقاهرة.