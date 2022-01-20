بمناسبة عيد الشرطة.. وزير الداخلية يسجل كلمة شكر للرئيس السيسى بقصر عابدين

جدة - نرمين السيد - وجاءت نص الكلمة كالتالى:

السيد الرئيس، عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، يطيب لى والمجلس الأعلى لهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بأخلص التهانى وعميق التقدير بمناسبة الإحتفال بالذكرى السبعين لعيد الشرطة، تلك الذكرى التى جسد فيها رجال الشرطة أصدق معانى الوفاء بالعهد والفداء للوطن وترجموا فيها أسمى قيم العطاء والتضحية.

وبهذه المناسبة أود أن أنقل لسيادتكم نيابة عن هيئة الشرطة أصدق مشاعر التقدير والإعتزاز مجددين العهد على مواصلة الجهود والتضحيات والنهوض برسالة الأمن لصون مكتسبات الوطن، داعين المولى عز وجل أن يسدد على طريق الحق خطاكم ويوفقكم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء لمصرنا الغالية.

وكل عام وسيادتكم بخير.