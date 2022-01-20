محافظ قنا: توفير 2882 فرصة عمل فى 135 منشأة صناعية خلال 2021

جدة - نرمين السيد - قال محافظ قنا أشرف الداودى، إنه تم توفير 2882 فرصة عمل مباشر خلال عام 2021 فى 135 منشأة صناعية، والبالغ تكلفتها الاستثمارية 191 مليون جنيه داخل وخارج المناطق الصناعية بالمحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذى ساهم فى ارتفاع معدلات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.





وأوضح الداودى -فى تصريح اليوم الخميس- أن توفير فرص العمل يأتى فى إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من خلال تنفيذ أكثر من 1400 مشروع فى العديد من المجالات منها البنية التحتية وتطوير المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية، والمراكز التكنولوجية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتطوير المؤسسى وبناء القدرات بنسبة نجاح بلغت 100 %. ولفت محافظ قنا إلى أن منطقة "هو" الصناعية بنجع حمادى صدرت 37 طن مسمار برشام ألومنيوم المستخدم فى صناعة الأدوات المنزلية، إلى بلدان المغرب والسعودية واليمن، كما صدرت المنطقة الصناعية بكلاحين قفط 1200 طن صلصة طماطم إلى روسيا وأوروبا الشرقية والدول العربية، و500 طن استاكوزا نيلى مجهزة إلى أمريكا، بالإضافة إلى 150 طنا من السمك البلطى النيلى إلى روسيا وأمريكا.

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