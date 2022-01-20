مصر تعرب عن بالغ رفضها لقيام السلطات الاسرائيلية بهدم منزل ومبنى في...

أعربت وزارة الخارجية، اليوم ٢٠ يناير ٢٠٢٢، عن بالغ رفضها لقيام السلطات الاسرائيلية بهدم منزل ومبنى في حي "الشيخ جراح" بمدينة القدس الشرقية، مؤكدة أن المحاولات الحالية لتهجير عائلات فلسطينية من منازلهم في حي "الشيخ جراح" تمثل انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الانساني واستمرارًا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين، فضلاً عما يؤدي إليه ذلك من تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدّد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على موقف مصر الثابت من رفض سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها وكذا مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين؛ وأعاد التأكيد على أن استمرار تلك الإجراءات الأحادية تقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين، وتسهم بشكل مباشر في تعكير أي مناخ منشود نتطلع إليه جميعًا من أجل إقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة.