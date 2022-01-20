رئيس الوزراء يتابع موقف منظومة الأسمدة الآزوتية وتوافرها للمزارعين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف الخاص بمنظومة الأسمدة الآزوتية، وتوافرها للمزارعين، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم، يأتى فى إطار جهود الدولة لتوفير مختلف مستلزمات الانتاج الزراعي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، وذلك تزامنا مع تنفيذ الخطط الحالية والمستقبلية المتعلقة بالتوسع فى الأراضى المستصلحة، وزيادة الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية.

وتناول وزير الزراعة خلال الاجتماع، رؤية الوزارة الخاصة بوضع منظومة متكاملة للأسمدة الآزوتية فى مصر، بحيث تتضمن القدرة الانتاجية الحالية وحجم الاحتياجات المطلوبة لتلبية متطلبات التوسع فى الرقعة الزراعية، مؤكداً أن المنظومة الجديدة ستسهم فى اتاحة متطلبات التنمية الزراعية.