السيدة انتصار السيسى ترحب بزيارة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بقصر الاتحادية

استقبلت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، اليوم، الخميس، السيدة كيم يونج سوك، قرينة رئيس كوريا الجنوبية، بقصر الاتحادية.

وقالت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك": كان لقاؤنا حافلا بالمناقشات الثرية حول دعم الشباب وتمكين المرأة في جميع المجالات، إلى جانب حديثنا عن جهود الدولة المصرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والدور الكبير الذي يلعبه الشباب في هذا الجانب.

وتابعت :" تطرقنا في حديثنا حول إجراءات الدولة المصرية في توفير حياة كريمة لكل المصريين عبر سلسلة من المبادرات الحكومية، التي تشق الدولة المصرية الطريق بها نحو الجمهورية الجديدة".

ورحبت السيدة انتصار السيسي، بضيوف مصر الكرام في بلدهم الثاني،موجهة الشكر للسيدة كيم يونج على مشاعرها الطيبة وكلماتها الرقيقة عن مصر والتي أكدت عمق العلاقات والصداقة المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين.